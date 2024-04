Niederlage in 2. Skaterhockey-Bundesliga Aufholjagd der Devils findet kein glückliches Ende

Nachdem die SG Langenfeld Devils (SGL) zuletzt durch das 13:1 gegen Mit-Aufsteiger RRV Bad Friedrichshall ihren ersten Saisonsieg in der 2. Skaterhockey-Bundesliga eingefahren hatten, gingen sie jetzt als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Top-Team HC Merdingen. Zwar investierte die Mannschaft von Cheftrainer Tim Schmitz erneut sehr viel, doch sie stand am Ende mit leeren Händen da – 10:12 (3:6, 2:5, 5:1). „Aus kämpferischer Sicht haben wir wieder eine gute Leistung abgerufen. Durch viele Zeitstrafen sind wir aber leider nicht richtig ins Spiel gekommen. Deshalb ist die Niederlage sehr ärgerlich“, sagte Schmitz.