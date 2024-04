Carlotta Kauka verlässt SG Langenfeld „Ich bin dankbar für die Unterstützung“

Vier Jahre lang hat Carlotta Kauka für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) um jeden Punkt gekämpft. Weil sie parallel ihr Bachelorstudium in Psychologie an der Universität Köln beendete und nun fürs Masterstudium an die Uni Trier wechselt, muss sie den Verein verlassen. „Ich bin schon traurig“, sagt sie. „Am liebsten wäre ich natürlich bei der SGL geblieben, wenn das Sinn ergeben hätte. Schließlich kenne ich die Mädels so lange, dass ich mit der Mannschaft zusammengewachsen bin.“