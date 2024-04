Abstieg kann bald real sein Zu späte Leistungssteigerung der SGL

Am Samstagabend könnte die Leidenszeit der SG Langenfeld ein Ende finden. Nach dem 25:24-Sieg der Posthornstädter am Sonntag gegen die HSG Refrath/Hand hat der Handball-Viertligist weiter die theoretische Chance auf den Klassenerhalt, doch die steht realistisch gesehen schlecht. Das mag Markus Becker zwar nicht gern hören: Der SGL-Trainer will so lange um den Verbleib in der Regionalliga kämpfen, wie es Sinn ergibt. Diese Phase könnte nun aber enden: Je nachdem, wie der Tabellenvorletzte Borussia Mönchengladbach am Samstag bei der HC Gelpe/Strombach spielt, steht Langenfeld bereits als Schlusslicht fest. Dann wäre der Gang in die Oberliga besiegelt.