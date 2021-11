Fußball-Kreisliga A, Gruppe zwei : Grün-Weiß Vernum holt sich die Tabellenführung zurück

Sascha Heigl hat mit Grün-Weiß Vernum einen Platz in der Aufstiegsrunde schon so gut wie in der Tasche. Foto: Markus van Offern

Kreis Kleve Nach dem 2:1 im Derby gegen den SV Veert führt Grün-Weiß Vernum wieder die Tabelle an, weil das Spiel des SV Sevelen abgesagt wurde.

Mit einem 2:1 (2:1)-Heimsieg über den SV Veert hat Grün-Weiß Vernum wieder die Tabellenführung in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern erobert, weil die Partie des SV Sevelen abgesagt wurde. Justin Regenhardt (14.) und Felix Claßen (20.) trafen für das Team von Sascha Heigl. Den Gästen aus Veert gelang nur der Anschlusstreffer (42.) durch Nico van Bergen. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, aber letztendlich ist das schon ein verdienter Sieg für Vernum“, sagte Veerts Trainer Daniel Neuer im Anschluss. Dieser Meinung war auch Heigl: „Wir haben uns in der ersten Halbzeit das Leben selbst schwer gemacht. Am Ende geht der Sieg jedoch in Ordnung.“