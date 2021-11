Fußball : ASV Mettmann kassiert nächste bittere Niederlage

ASV-Coach Daniele Varveri war am Sonntag bedient. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Berg- und Talfahrt in der Bezirksliga geht weiter. Jetzt verlieren die Mettmanner Fußballer überraschend beim SV Bergisch Born.

SV Bergisch Born – ASV Mettmann 3:1 (2:1). (K.M.) Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann kommt in der Tabelle kaum vom Fleck und ist von den hochgesteckten Saisonzielen weit entfernt. „Wir nehmen uns regelmäßig viel vor, doch in der Umsetzung hapert es oft. Daran müssen wir in Zukunft intensiv arbeiten“, erklärt Daniele Varveri. Den Grund für die Niederlage beim SSV Born kann der ASV-Trainer aber nennen. „Wir haben die erste Viertelstunde völlig verschlafen und lagen da schon mit 0:2 im Hintertreffen.“ Er fügt hinzu, dass der ASV über weite Strecken die Begegnung dominierte, es aber nicht verstand, die Chancen zu verwerten. „Da waren die Gastgeber einfach cleverer. Die machten aus wenigen Möglichkeiten drei Tore.“