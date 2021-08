Handball, 3. Liga : LTV feiert Lichtblick bei seiner Saisoneröffnung

Leichlingen Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV haben im letzten Test vor dem Liga-Start kommendes Wochenende einen 35:21-Erfolg gegen HC Gelpe/Strombach eingefahren. Das Team von Trainer Lars Hepp zeigte eine ansprechende Leistung.

Das Spiel ging in seine letzten Sekunden als Lars Hepp die Bank abschritt und jeden Spieler abklatschte. Der Trainer des Handball-Drittligisten Leichlinger TV hatte allen Grund dazu: Gegen den Viertligisten HC Gelpe/Strombach bot sein Team beim 35:21 (15:11) gerade in der zweiten Halbzeit einen Vorgeschmack, was es künftig in den Hallen des Westens zeigen möchte.