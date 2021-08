Fußball, Bezirksliga : FCL vergibt zu viele Chancen und lässt zwei Punkte liegen

Leverkusen Der von Chrisovalantis Tsaprantzis trainierte Bezirksligist FC Leverkusen verpasst trotz einiger guter Chancen ein Tor gegen den TV Hoffnungsthal und muss am Ende sogar froh sein, das Spiel nicht verloren zu haben.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – TV Hoffnungsthal 0:0. In der zweiten Heimpartie gegen den Zehnten aus Hoffnungsthal kamen die FCL-Fußballer nicht über ein torloses Remis hinaus. „Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit alles nach vorne geworfen, doch leider haben wir eine Vielzahl guter Chancen nicht nutzen können“, sagte Coach Chrisovalantis Tsaprantzis. Allerdings hätte auch der Gast die drei Punkte mitnehmen können. Mit Verweis auf zwei Großchancen der Hoffnungsthaler, die Torhüter Emre Öztürk vereitelte (47./88.), sagte Tsaprantzis: „Am Ende müssen wir sogar noch froh sein, dass wir nicht komplett mit leeren Händen dastehen.“

Die Partie stand unter keinen guten Vorzeichen. Regenfälle sowie eine kurz zuvor ausgetragene Kreisliga-Partie hatten den Platz in einen bedenklichen Zustand hinterlassen. Tsaprantzis zufolge kamen beide Teams damit nicht gut klar. So dauerte es bis weit in die zweite Halbzeit, ehe sich die favorisierten Gastgeber erste Chancen erspielten.