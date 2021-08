Paralympics in Tokio : Schäfer fehlen fünf Zentimeter zur Goldmedaille

Paralympics in Tokio

TSV-Athlet Léon Schäfer beim Weitsprung-Finale in Tokio. Foto: dpa/Marcus Brandt

Leverkusen Léon Schäfer vom TSV Bayer 04 Leverkusen kann sich mit seiner Silbermedaille im paralympischen Weitsprung nur bedingt anfreunden. Para-Schwimmer Taliso Engel gibt hingegen ein starkes Debüt bei den Wettkämpfen in Japan.

Richtige Freude kam bei Léon Schäfer nicht auf. Der oberschenkelamputierte Weitspringer des TSV Bayer 04 hatte sich bei den Paralympics in Tokio die Goldmedaille als klares Ziel gesetzt, musste sich am Ende aber mit Silber begnügen. „Ich bin zu spät aufgewacht“, haderte der 24-Jährige. „Ich weiß, dass ich mehr kann, aber das hat nicht so funktioniert.“ Der Ärger über die eigene Leistung überwiege daher „ganz klar“.