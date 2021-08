Paralympics in Tokio : Das sind die Medaillenchancen der TSV-Sportler bei den Paralympics

Trug die Paralympics-Flagge bei der Eröffnungsfeier in Tokio: Johannes Floors (vorne). Foto: dpa/Marcus Brandt

Leverkusen Insgesamt 14 Sportlerinnen und Sportler aus Leverkusen kämpfen in Japan um Medaillen. Als Erster steigt Nachwuchsschwimmer Taliso Engel am Freitag in die Wettkämpfe ein.

Für Johannes Floors war die Eröffnungsfeier der Paralympics eine ganz besondere. Der Para-Sprinter des TSV Bayer 04 lief wie seine Vereinskollegen ins leere Nationalstadion in Tokio ein – allerdings nicht mit dem deutschen Team, sondern als Fahnenträger der offiziellen Paralympics-Flagge des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC). „Es war ein unbeschreiblicher Moment und es gibt keine Worte für dieses Gefühl“, sagte der 26-Jährige. Der unterschenkelamputierte Athlet war der einzige Europäer, dem diese Ehre zuteil wurde. „Ich bin einfach stolz, ausgewählt worden zu sein, um die paralympischen Werte zu repräsentieren.“

Insgesamt nehmen derzeit 14 Para-Sportler aus Leverkusen an den Wettkämpfen in Japan teil. Als Erster steigt Nachwuchsschwimmer Taliso Engel in die Wettkämpfe ein. Der 19-Jährige bestreitet an diesem Freitag ab 9 Uhr (MEZ) die Qualifikation über 400-Meter-Freistil. Das Finale findet ab 17 Uhr statt. Der sehbehinderte Leverkusener gilt als Medaillenhoffnung über 100-Meter-Brust. In dieser Disziplin peilt der Welt- und Europameister eine Top-Drei-Platzierung an. „Das wäre mein großes Ziel und ein großer Traum, der in Erfüllung gehen würde“, sagte der gebürtige Nürnberger, der sich auch über 50- und 400-Meter-Freistil sowie 200-Meter-Lagen versucht.

Im Weitsprung der Oberschenkelamputierten (Klasse T63) gehört Weltrekordhalter Léon Schäfer ebenfalls zum engeren Favoritenkreis. Beginn des Wettbewerbs ist am Samstag (20 Uhr). Der Leverkusener startet auch über die 100 Meter. Die Vorläufe beginnen am Sonntag. In diesen Wettbewerb geht Schäfer als Außenseiter mit Medaillenchancen an den Start. Für TSV-Para-Sprinterin Nele Moos wäre hingegen schon der Finaleinzug im 100-Meter-Lauf (T38) ein Riesenerfolg.

IPC-Fahnenträger Floors startet derweil in der Königsdisziplin über 100 Meter (T64). Am Sonntagabend deutscher Zeit beginnen für ihn die Vorläufe, am Montagabend findet das Finale statt. Im Kampf um Gold bahnt sich in Tokio ein Dreikampf zwischen Floors, dem Briten Jonnie Peacock sowie dem Ex-Leverkusener Felix Streng an. Über die 400 Meter startet Floors am kommenden Donnerstag als klarer Favorit.

Auf ihrer Paradestrecke über 200 Meter (T64) schielt auch Irmgard Bensusan auf die Goldmedaille. Die Athletin von Trainer Karl-Heinz Düe hat die letzten Rennen gegen die Hauptkonkurrenz aus den Niederlanden gewonnen und ist psychologisch leicht im Vorteil. Für Maria Tietze wäre indes das Finale bereits ein Erfolg.

Im Weitsprung der Klasse T64 (Mittwoch, 20.20 Uhr MEZ) peilt Markus Rehm in Tokio den dritten Paralympicssieg in Serie an. Der von Steffi Nerius trainierte Athlet wird nach dem CAS-Urteil, das ihm einen Start bei den Olympischen Spielen verwehrte, topmotiviert sein, eine Topweite zu schaffen.