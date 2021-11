Kinderschutzbund Hilden : Wegen Corona-Pandemie bleiben Spenden aus

Hilden 2021 sei für den Kinderschutzbund in Hilden ein Jahr der Herausforderungen und des Umbruchs, stellt Geschäftsführerin Nadine Lichtenwimmer fest.

Die Trauerbegleitungen mit Kindern und Jugendlichen wurden während des gesamten Jahres angeboten, denn Einzelgespräche waren mit Abstand und Mundschutz immer möglich. Bei der seit mittlerweile fast 10 Jahren angebotenen Schlafsack-Stunde sah das schon anders aus. Gruppenangebote waren auch in diesem Jahr zunächst nicht möglich, aber dieses wichtige Angebot konnte ebenso wie die Schlafberatung telefonisch oder in Hausbesuchen mit den einzelnen Familien durchgeführt werden. In der zweiten Jahreshälfte konnte das Team des Kinderschutzbund die Schlafsack-Stunde wieder in Kleingruppen anbieten.