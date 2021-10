Zu Fuß in Leverkusen : Kinder sammeln Meilen für den UN-Klimagipfel

Die Klassensprecher Yunus und Aysima nahmen die Urkunde von Dezernent Marc Adomat (r.) entgegen. Links: Lehrerin Michelle Peters. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 24.197 Meilen kamen von April bis Oktober zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Leverkusen waren wieder kleine Klimaschützer unterwegs: Von April bis Ende Oktober haben sechs Kindergärten und zehn Schulen grüne Klimameilen gesammelt. Jeder Weg, der zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad oder mit dem Bus zurückgelegt wurde, zählt symbolisch für eine grüne Meile. Schuldezernent Marc Adomat ehrte am Freitag die fleißigen Meilensammler in der Grundschule Thomas Morus, stellvertretend für alle Schulen und Kitas, die teilgenommen haben.

Viertklässler Yunus (9) nahm die Urkunde entgegen. Er lasse sich nie von den Eltern zur Schule fahren, erklärte er. „Das schadet dem Klima zu sehr.“ Im Sommer gehe er die zwei Kilometer zur Schule immer zu Fuß, das sei auch gesünder, und im Winter nehme er den Bus.

„24.197 Klimameilen sind in Leverkusen zusammengekommen“, berichtete Britta Demmer, die die Aktion im Rahmen des städtischen Klimaschutzprojekts „energieLux“ koordiniert. 2840 Kinder machten mit. „Das ist ein tolles Ergebnis in dieser ungewöhnlichen Zeit.“

Zusammen mit den grünen Meilen aus anderen europäischen Städten werden die Leverkusener Meilen auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Glasgow an die Politiker überreicht. „Welche Folgen der Klimawandel haben kann, haben wir auch in Leverkusen im Sommer erfahren“, erklärte Adomat. „Einige Schulen sind stark vom Hochwasser beschädigt worden. Mit den Grünen Meilen erinnert ihr die Politiker in Glasgow nochmals deutlich daran, dass ihr den Klimaschutz sehr ernst nehmt und an den Schulen und Kitas schon längst umsetzt.“