Verdi gegen Stadt Leverkusen : Verkaufsoffener Sonntag in Wiesdorf fällt aus

Verkaufsoffener Sonntag in Wiesdorf fällt aus

Einkaufen am Sonntag? Fehlanzeige. Verdi machte den Händlern einmal mehr einen Strich durch die Rechnung. Foto: Uwe Miserius (umi)

Leverkusen Der für den 31. Oktober geplante Verkaufsoffene Sonntag in der Leverkusener City ist geplatzt. Das Oberlandesgericht hat kurzfristig einem Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stattgegeben.

Die Gewerkschaft Verdi macht einmal mehr den Händlern einen Strich duch die Rechnung. Der für den 31. Oktober geplante verkaufsoffene Sonntag fällt aus. Die Dienstleistungsgesellschaft hat sich am Freitag mit Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gegen den von der Stadt Leverkusen geplanten verkaufsoffenen Sonntag in Wiesdorf gewandt. Die von der Stadt noch am selben Tag eingereichte Antragserwiderung blieb erfolglos. Das Gericht habe dem Antrag von Verdi „aus formellen Gründen“ stattgegeben, meldet die Verwaltung. Das ebenfalls für Sonntag geplante Familien- und Musikfest „LEV live“ findet statt.