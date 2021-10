Ausstellungsende in Leverkusen : Kunst kann „verlorenen Ort“ nicht heilen

Stuhlkreis für neue Wege in der Kunst zum Abschluss der Ausstellung „Lost Places“ in der City C. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Ausstellung in der City C endet am Sonntag. Zum Abschluss des Projekts stellt sich die Frage: Was kann Kunst im öffentlichen Raum bewirken?