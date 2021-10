Brutaler Überfall : Fahndung nach Straßenraub in Leverkusen

Leverkusen Nach einem brutalen Überfall auf einen 23- Jährigen am 17. Oktober auf der Saarstraße veröffentlicht die Polizei Fotos von den mutmaßlichen Tätern und bittet um Hinweise.

Die gesuchten jungen Männer sollen den 23-jährigen am 17. Oktober gegen 6.10 Uhr auf der Saarstraße in Höhe des Brauhauses überfallen haben. Sie schlugen ihn zu Boden und traten auf das am Boden liegende Opfer ein. Dann raubten sie ihm ein Portmonee, ein Smartphone sowie eine Smart-Watch, so der Polizeibericht.