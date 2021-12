Kinder in Düsseldorf : Neubau für Grundschule an der Vennhauser Allee

Neubau für Grundschule an der Vennhauser Allee

Die Grundschule liegt an der Vennhauser Allee. Foto: Marc Ingel

Vennhausen Die Pläne des 18-Millionen-Euro-Projekts werden am Donnerstag in der Bezirksvertretung 8 im Schützenhaus Eller vorgestellt, der Rat soll Mitte Dezember darüber entscheiden.

Die zweizügige Gemeinschaftsgrundschule Vennhauser Allee soll für rund 18 Millionen Euro einen Ersatzneubau erhalten. Die Planung wird in der Sitzung der Bezirksvertretung 8 am Donnerstag, 2. Dezember, 18 Uhr, im Schützenhaus Eller vorgestellt.

Die Grundschule mit mehr als 200 Schülern besteht aktuell aus mehreren freistehenden Gebäuden, darüber hinaus befinden sich auf dem Grundstück eine Sporthalle und der Toilettentrakt. Die unbebaute Fläche des Grundstücks wird als Pausenhof mit Grünflächen und zum Teil auch als Lehrerparkplatz genutzt. Eine Erweiterung und Sanierung des Bestands wird von der Verwaltung als unwirtschaftlich erachtet. Schadstoffuntersuchungen haben Asbest- und PCB-Belastungen ergeben, auch in den Brandschutz müsste viel investiert werden. Ebenso ist bei einem Neubau von eine kürzeren Bauzeit auszugehen.

Die Schule kann bis zur Fertigstellung des Neubaus ohne provisorische Containeranlage weiterhin in Betrieb bleiben. Die bestehende Schulhoffläche wird im Zuge der Neubaumaßnahme umgestaltet. Im ersten Schritt wird der Schulhof geteilt und durch einen Bauzaun getrennt. Somit kann der komplette Schulbestand bis zur Fertigstellung in Betrieb bleiben. Im zweiten Schritt wird die marode Bestandsturnhalle zurückgebaut, der Ersatzneubau kann dann auf dem nord-östlichen Grundstückteil vollständig errichtet werden. Nach Fertigstellung kann der Umzug in das neue Schulgebäude erfolgen. Im Anschluss können die veralteten Schulgebäude zurückgebaut werden, um die neuen Schulhofflächen zu gestalten. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass unter Einhaltung des neuen Raumprogramms der Neubaumaßnahme ein weiteres Gebäude – welche Nutzung ist vorerst nicht weitergehend definiert – auf dem Grundstück umgesetzt werden könnte.