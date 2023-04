Jubliäums-Schützenfest in Vennhausen Das erste Schützenfest des Jahres

„Die Feiern sind für uns schon ein Kraftakt“, gesteht Vorstandsmitglied Stephan von Dahlen. „Wir wollten bei freiem Eintritt ohne ein traditionelles Schützenprogramm mit viel Live-Musik feiern. Das ist gelungen, obwohl wir in den letzten Jahren kaum Einnahmen durch die Vermietung unseres Schützenhauses hatten.“ Sowieso ist der Schützenverein, der schon existierte, als Vennhausen im Jahr 1909 gemeinsam mit Gerresheim von Düsseldorf eingemeindet wurde, gut durch die Corona-Krise gekommen. „Wir hatten keine Austritte zu verzeichnen“, so von Dahlen. „Jetzt sind wir wieder mittendrin, dass Vereinsleben ans Laufen zu kriegen.“ Und dazu gehörten eben auch die Vorbereitungen auf den runden Geburtstag. Das fiel nicht ganz so leicht, denn das Hochwasser im Juli 2021 zerstörte viele historische Dokumente und Unterlagen in Vereinsarchiv im Keller des Schützenhauses. Und doch wissen die Vennhauser Schützen noch vieles, zum Beispiel, dass sich am 14. August 1903 aus den Bürgerschützen um Franz Andrikowski der „St. Hubertus Schützenverein der Glashütte Gerresheim“ gründete, der in der Stammkompanie direkt 30 Mitglieder verzeichnete. Der Schützenverein hatte 1910 60 Mitglieder und der erste Weltkrieg war eine tiefe Zäsur. Bis 1926 ruhte der Verein, bis Andrikowski den Sitz des Vereins in die Vennhauser Kneipe „Haus Knuppertsbrück“ verlegte und Hans Dünnwald die erste Kirmes mit Schaubuden und Karusells auf die Beine stellte. Der Verein wuchs.