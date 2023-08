Düsseldorf-Vennhausen Jugendlicher ausgeraubt - Polizei sucht diese drei Männer

(csr) Ein Jugendlicher ist in Düsseldorf-Vennhausen von drei Männern überfallen und beraubt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, 1. April 2023. Jetzt sucht die Polizei drei Verdächtige mit Fotos, die von einer Sicherheitskamera aufgenommen worden waren. Der schwere Raub ereignete sich im Bereich der Haltestelle „In den Kötten“. Der 16-jährige Jugendliche fuhr gegen 21.45 Uhr von der Haltestelle „Posener Straße“ mit dem Bus der Linie 722 zur Haltestelle „In den Kötten“. Als er sich auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause befand, sollen ihn laut Aussage plötzlich drei unbekannte Männer angesprochen haben, die demnach zuvor mit ihm im Bus gesessen haben. Sie stehen im Verdacht, den 16-Jährigen mit einem Messer dazu gezwungen zu haben, sein Geld herauszugeben. Im Anschluss sollen sie dem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben und geflüchtet sein. Der Überfallene wurde so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.