Unfall in Düsseldorf-Vennhausen Betrunkener überschlägt sich mehrfach mit seinem Auto

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag um 0.45 Uhr in Vennhausen wurde ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden.