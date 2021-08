Ungewöhnliche Tiere : Wo in Düsseldorf Strauße leben

Ralf Kieselbach und seine Frau Anja halten Strauße auf einer kleinen Farm in Vennhausen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Straußenvögel in Düsseldorf? Gibt es. Anana und die Weibchen Salome und Anane leben in Vennhausen. Die Eier sind beliebt bei Menschen, die eine Hühnereiweiß-Allergie haben. Es gibt es aber noch andere Tiere, die nicht so typisch sind für unsere Breitengrade.