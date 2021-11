Grundschule Kapellen : Ideen sehen einen Schul-Neubau in mehreren Etappen vor

Kapellen Unabhängig von dem abgelehnten FDP-Antrag, das Gesamt-Areal an der Schubertstraße in Kapellen in den Blick zu nehmen, hat die Stadt Ideen für die Grundschule vorgelegt: Das jetzige Gebäude könnte demnach abgerissen werden, ebenso die Turnhalle.