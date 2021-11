Bismarckschule in Krefeld : Haltestelle für Eltern sichert Schulweg

Bismarckschule in Krefeld

Die neue Elternhaltestelle an der Bismarckschule. Foto: Stadt Krefeld/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Vor der Schule ist es in der Vergangenheit morgens öfters zu verkehrlich heiklen Situationen gekommen. Die neue Haltestelle soll für Sicherheit sorgen.

(RP) An der Bismarckschule soll eine neu eingerichtete Elternhaltestelle nun mit dafür sorgen, dass die Kinder sicherer ihre Schule erreichen. Gemeinsam mit Schülern haben Schulleiter Andreas Czymay, Konrektorin Gaby Dahler, Schulpflegschaftsvorsitzende Justine Paßmann, Eva Kesseler als Vertreterin der Bezirksvertretung Krefeld-Mitte, Manuel Többen von Verkehrswacht Krefeld und Verkehrssicherheitsberater der Polizei sowie Michael Hülsmann, Geschäftsführer des Krefelder Fairkehrs, die Haltestelle vorgestellt.

Vor der Bismarckschule im Bereich der Brahmsstraße war es in der Vergangenheit besonders in den Morgenstunden immer wieder zu verkehrlich heiklen Situationen gekommen, da Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule aus dem Auto steigen ließen. Die Schule verfügt über zwei Eingänge. „Besonders der 2018 eröffnete zweite Eingang über die Brahmsstraße erfreut sich wachsender Beliebtheit. Viele Eltern nutzen den Kurvenbereich als Aussteigepunkt“, erläuterte Schulleiter Andreas Czymay. „Es gibt hier zusätzlich einigen verkehrlichen Druck wegen des Durchgangsverkehrs“, ergänzte Konrektorin Gaby Dahler. Wegen dieser Gemengelage hatte die Schule die Stadtverwaltung kontaktiert.

Mit der neu eingerichteten Elternhaltestelle an der Brahmsstraße 1/3 wurde eine Variante gefunden, von der alle Akteure sich überzeugt zeigen. Die Elternhaltestelle wurde bewusst nicht direkt vor die Schule gelegt, sondern einige hundert Meter entfernt. So wird ermöglicht, dass die Kinder noch einen kurzen, sicheren Schulweg zu Fuß absolvieren können. Die Fläche eignet sich aus mehreren Gründen gut: Es gibt keinen direkten Anlieger im Bereich der Elternhaltestelle. Am Straßenrand befindet sich zudem eine ausreichend große Parkfläche, die als Haltestelle ausgewiesen ist. Eltern können hier kurzzeitig parken und ihre Kinder herauslassen. Die Kinder müssen von dort aus keine Straße mehr kreuzen.Zusätzlich soll der Bereich vor der Schule bald durch sogenannte Krefelder Kissen sicherer gemacht werden. Die Schule wird nun die Eltern auf die Elternhaltestelle aufmerksam machen.