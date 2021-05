Schützen in Düsseldorf : Schützen feiern diesmal daheim

Schützenchef Herbert Koch (rechts) und Kassierer Thomas Büchler (links) überraschen Mitglied Udo Hofacker. Foto: Vera Büchler

Düsseldorf Erneut musste das Schützenfest in Vennhausen abgesagt werden. Für die Vereinsmitglieder gab es zumindest eine kleine Überraschung als Trost.

Normalerweise wäre am Wochenende mit dem Fest der St. Sebastianer in Vennhausen die Schützensaison in Düsseldorf gestartet. Doch auch in diesem Jahr musste das Fest abgesagt werden. „Seit über einem Jahr liegt auch unser Vereinsleben wegen Corona brach: keine gemeinsamen Feste, kein Zusammenkommen und nicht einmal Mitgliederversammlungen konnten stattfinden“, sagt Schützen-Sprecher Stephan von Dahlen. Das sei besonders für viele der älteren und langjährigen Mitglieder schade, für die das Vereinsleben ein großes Hobby sei.

Damit die Schützen in Vennhausen aber am Wochenende nicht allzu traurig wurden, haben sich Schützenchef Herbert Koch und Kassierer Thomas Büchler eine besondere Aktion ausgedacht. Am Samstag überraschten sie alle Mitglieder daheim und brachten jedem einen „Regimentsbefehl für das Schützenfest zu Hause“ und einen Krug Altbier an die Haustür – dabei waren die beiden Boten stilecht in Uniform gekleidet. „Nach den vielen Monaten war es toll, einmal wieder fast jeden persönlich sehen zu können. Es ist in unserem kleinen Verein wichtig, dass wir unseren Zusammenhalt nicht verlieren. Wir können hoffentlich schon im Sommer einmal wieder gemeinsam anstoßen“ sagt Koch.