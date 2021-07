In gefluteter Wohnung : Mann stirbt bei Hochwasser in Düsseldorf

Mann stirbt bei Hochwasser in Düsseldorf

In gefluteter Wohnung

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Vennhausen fand die Feuerwehr in einer gefluteten Wohnung einen Leichnam. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Nachbarn hatten schon befürchtet, dass der 57-Jährige noch in der Souterrain-Wohnung sein könnte, die in Vennhausen innerhalb weniger Minuten vom Hochwasser geflutet worden war.

Das wurde am Donnerstagnachmittag zur traurigen Gewissheit. Nachdem die Feuerwehr die Wassermassen abgepumpt hatte, fanden die Retter den Leichnam des Mannes.