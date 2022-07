Vorfall in Viersen : Wohnung nach Schwelbrand unbewohnbar

Am Samstagabend hatte eine Nachbarin den Notruf gewählt. Alarmiert waren die Hauptwache der Feuerwehr Viersen, der Löschzug Viersen, der Einsatzleitwagen und der Rettungsdienst. Foto: Feuerwehr

Viersen Die Feuerwehr Viersen ist am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand an der Straße Am Lützenberg in Viersen alarmiert worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten die Einsatzkräfte den Brandherd in der Küche lokalisieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es habe sich um einen leichten Schwelbrand gehandelt. Das Brandgut sei ins Freie gebracht und dort endgültig abgelöscht worden. Anschließend sei die Wohnung entraucht worden – aufgrund der starken Rußbildung sei sie jedoch zurzeit unbewohnbar.

Der Bewohner war der Feuerwehr zufolge zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Ein Bekannter habe die Wohnung betreten wollen und als ihm dichter Rauch entgegen kam, eine Nachbarin informiert. Sie habe den Notruf gewählt. In der Brandwohnung seien alle Rauchmelder demontiert gewesen.

(naf)