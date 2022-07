Ein Jahr nach dem Hochwasser in Düsseldorf : Die offenen Wunden sind verheilt

Ein Jahr nach dem Hochwasser in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Jahr nach dem Hochwasser sind die Zerstörungen in den Düsseldorfer Stadtteilen Gerresheim und Vennhausen kaum noch zu sehen. Die Aufarbeitung dauert aber an.

Das Unwetter Bernd im Juli 2021 mit seinen katastrophalen Folgen auch für Düsseldorf ist inzwischen genau ein Jahr her. Die Düssel trat an mehreren Stellen über die Ufer, es kam zu großflächigen Überschwemmungen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb hat seitdem an vielen Stellschrauben gedreht, um den Hochwasserschutz in kritischen Bereichen zu verbessern – beispielsweise durch die Installation eines provisorischen Hochwasserschutzes entlang der Düssel an der Zweibrückenstraße. Dazu gehörten aber auch viele Projekte, die für die meisten Bürger im Hintergrund ablaufen, heißt es.