Brand in Duisburg : Feuerwehr rettet Mann und Katze aus brennendem Haus

Brand in Duisburg

Duisburg Seine Wohnung war so verraucht, dass sich ein Bewohner in Duisburg nicht mehr eigenständig vor einem Feuer im Haus retten konnte: Die Feuerwehr brachte den Mann über die Drehleiter nach draußen. Auch sein Haustier retteten sie.

Die Duisburger Feuerwehr musste am Dienstag einen Mann und seine Katze aus einem brennenden Haus retten. Wie die Stadt mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.45 Uhr zu einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Sternbuschweg in Neudorf gerufen.