Gemeindeleben in Düsseldorf : Der Lebensweg Jesu aus Lego

Stephanie Müller hat mit Tochter Hannah (4) dargestellt, wie der neu geborene Jesus von seinen Eltern in den Tempel von Jerusalem gebracht wird. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Dargestellt werden 21 Szenen. Die Gemeinschaftsaktion in St. Reinold soll eine neue Möglichkeit sein, sich mit Jesus zu beschäftigen.

Für Stephanie Müller, Pastoralreferentin in der Gemeinde St. Margareta, steht fest: „Die Kirche muss neue Wege finden, Anreize bieten und spannend sein. Sonst funktioniert sie nicht mehr.“ Und das gilt für Müller auch außerhalb der Corona-Zeit. „Corona hat es mir aber leichter gemacht, eingefahrene Wege in Frage zu stellen und neue Dinge auszuprobieren, da es ja dazu keine Alternativen gab.“ Zu den so entstandenen erfolgreichen Projekten des vergangenen Jahres zählen unter anderem ein Pfarrfest to go, das sich in zahlreichen Vorgärten abspielte, die mit 400 Sternenlaternen geschmückte Kirche St. Reinold und der Open-Air-Familienkreuzweg mit mehreren Stationen.

Zurzeit entsteht in der Kirche St. Reinold, Pastor-Finke-Weg 5, der Lebensweg Jesu aus Lego. In insgesamt 21 Szenen sind diese Abschnitte dargestellt. Bis Ostern wird drei Mal die Woche jeweils eine neue Szene aufgestellt. Zu sehen sein werden zum Beispiel der Besuch der Heiligen drei Könige, wie Jesus von Johannes getauft wird, wie Jesus einen Gelähmten heilt und das letzte Abendmahl. Viele Familien aus dem Tannenhof, die Vorschulkinder der Kita, die Messdiener und Kommunionkinder sind an dem Projekt beteiligt. „Es wird zwar einzeln daheim gebaut, aber es ist dennoch ein Gemeinschaftsprojekt. Und mit Lego verbinden die Menschen etwas Positives. Deshalb war die Bereitschaft zum Mitzumachen sehr groß“, sagt Müller.

Info Der Weg verändert sich alle paar Tage Wann Ab Aschermittwoch, 17. Februar, entsteht in der Kirche St. Reinold, Pastor-Finke-Weg 5, der Lebensweg Jesu. Dreimal die Woche (mittwochs, freitags und sonntags) wird jeweils eine neue der 21 Szenen aufgestellt. Bis zum Weißen Sonntag, 19. April, kann dieser Weg angeschaut werden. Die Kirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Infos Die begleitenden Aktionen werden im Internet unter

www.st-margareta.de (Rubrik „Fastenzeit“) angekündigt.

So war es auch bei Familie Wöckel, die mit Lego darstellt, wie Jesus die ersten Jünger berief. „Mit solchen Aktionen schafft Frau Müller es, die Gemeinde zusammen zu halten. Unsere Töchter Louisa und Marlene haben zwar keinen Kontakt zu ihren Freunden, merken aber so, dass diese trotzdem da sind“, sagt Miriam Wöckel. Sie freut sich schon darauf, mit ihren Kindern in der Kirche zu verfolgen, wie der Lebensweg langsam anwächst und wie die verschiedenen Szenen umgesetzt wurden. „Wir haben zum Beispiel die Bausteine mit einem Kartoffelnetz ergänzt, um Fischernetze darzustellen“, sagt Wöckel. Stephanie Müller wiederum hat Lego aus der Harry-Potter-Serie verwendet. Das Klassenzimmer der Hogwards-Zauberschule wurde so zum Tempel von Jerusalem.

Jeder Kirchenbesucher kann auch noch auf einem Randstreifen entlang des Lebensweges eine eigene Figur mit seinem Namen aufstellen und sich somit an dem Projekt beteiligen. „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl“, sagt Müller. Zudem gibt es auch noch begleitende Aktionen, die helfen sollen, sich mit dem Leben Jesu intensiv zu beschäftigen. So werden etwa zu den einzelnen Szenen auch Flyer mit den entsprechenden Bibelstellen ausliegen, es gibt dazu passende Ausmalbilder, Rätsel und Andachten – je nach aktueller Lage entweder am Ort oder online. Am 7. März beispielsweise sollen Kinder aus Lego eine Klagemauer bauen und diese mit ihren Sorgen und ihren Nöten bestücken. Die Mauer darf danach auch noch von anderen Besuchern erweitert werden.