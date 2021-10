Schloss Morsbroich in Leverkusen : Beim Konzert von Spark springen die Funken über

Leverkusen Die klassische Band mixt Barock, Avantgarde und Popmusik der Beatles mit hohem Anspruch und unbändiger Energie. Der riesige Spaß, den die Musiker dabei haben, ist spürbar.

Sie hatten Entzugserscheinungen nach diesem Saal, versicherte Daniel Koschitzki, bevor er die Flöte ansetzte, um mit seinem Ensemble zu musizieren. Eigentlich bezeichnet sich Spark als „klassische Band“, was ihren Auftritt und die außergewöhnliche Behandlung von Musik wohl eher trifft. In Leverkusen ist das mehrfach ausgezeichnete Quintett längst bekannt. Das mag auch den Andrang im Spiegelsaal erklären, der bis auf den sprichwörtlichen letzten Platz gefüllt war. Eine absolute Rarität in diesen Zeiten, in denen das Klassik-Publikum noch zögerlich die wiederbeginnenden Kulturveranstaltungen besucht.