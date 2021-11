126.000 Euro investiert : Schulen: Filter sollen für saubere Luft sorgen

Die ersten mobilen Luftreiniger sind bereits in den Grundschulen aufgestellt und in Betrieb genommen. Foto: Stadt Emmerich

EMMERICH Die ersten Klassenräume an der Rheinschule und der Grundschule Hüthum sind jetzt mit mobilen Luftreinigern ausgestattet worden. Es folgen noch in dieser Woche und Anfang nächster Woche die Leegmeerschule, die Liebfrauenschule und die Grundschulen in Elten und Praest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Schulverwaltung der Stadt Emmerich am Rhein rechnet damit, dass die Aufstellung und Einrichtung der insgesamt 50 angeschafften Reinigungsgeräte spätestens am kommenden Dienstag abgeschlossen sein wird. Für die Anschaffung der Geräte investiert die Stadt Emmerich am Rhein insgesamt 126.000 Euro aus dem städtischen Haushalt. Landesfördermittel konnten nicht in Anspruch genommen werden, weil die entsprechenden Fördervoraussetzungen dafür nicht passten.

Die mobilen Luftreiniger ersetzen übrigens nicht das regelmäßige Lüften der Klassenräume während des Unterrichts. Die angeschafften, intelligenten Geräte reinigen nicht nur die Luft, sondern messen auch permanent die Qualität der Raumluft anhand von festgelegten Indikatoren. Je nachdem, wie gut oder schlecht die Luft im Klassenzimmer ist, wird die Reinigungsstufe automatisch reguliert.