Appell an NRW-Verkehrsminister Wüst : A1-Brücke: Sondersitzung am 18. Mai, IHK macht Druck

A1-Brücke: Sondersitzung am 18. Mai, IHK macht Druck

Appell an NRW-Verkehrsminister Wüst

Mangelhafte Stahlelemente aus China haben die Baustelle an der Rheinbrücke vorerst lahmgelegt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Hauptausschuss diskutiert im Terrassensaal des Forums zu den am 23. April vertagten Themen zum Neu-, Um- und Ausbau der Leverkusener Autobahnen. Die IHK fordert indes „höchste Priorität“ für den Bau der A1-Brücke.

(dora) Am 18. Mai steht ab 16 Uhr eine Sondersitzung des Hauptausschusses im Terrassensaal des Forums an – freilich unter den geltenden Sicherheitsauflagen. Zentraler Inhalt dieser Sitzung ist das am 23. April vertagte Thema des Um- und Ausbaus der Leverkusener Autobahnen und des Neubaus der Rheinbrücke. Die Beratungsunterlagen umfassen bislang fünf Tagesordnungspunkte, die auf Anträge der Fraktion Bürgerliste zurückgehen.