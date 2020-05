Hüftgelenk und Co. : So laufen Operationen in Corona-Zeiten ab

So laufen Operationen in Corona-Zeiten ab

Hüftgelenk und Co.

Opladen Patienten haben die Ruhe im Remigius-Krankenhaus während des Lockdowns genossen. Manchmal musste aber auch eingegriffen werden: Etwa wenn Patienten von ihrem Zimmer aus Besucher-Mitbringsel per Flaschenzug nach oben beförderten.

Wer irgendwie konnte, hat in den vergangenen Wochen einen großen Bogen um Krankenhäuser gemacht. Und in den Hospitälern leerten sich die Betten, weil geplante Operationen verschoben wurden, um die Intensivkapazitäten für den möglichen Ansturm schwerer Covid-19-Fälle bereitzuhalten. Aus Angst, sich dort mit dem Virus anzustecken, haben manche Patienten sogar zu spät den Rettungsdienst gerufen, mit fatalen Folgen.

Johanna Schürmann und Werner Pietsch ließen sich stattdessen gerne im Leverkusener Remigius-Krankenhaus operieren. Jedenfalls fürchteten sie sich weder vor dem grassierenden Virus noch vor einer Klinik im Lockdown-Modus mit Besuchsverbot. „Mir war das alles egal“, sagt Werner Pietsch. „Ich hatte solche Schmerzen bis unten ins Bein, da habe ich überhaupt nicht an Corona gedacht.“ Drei Wochen lang hatte ihm ein Bandscheibenvorfall jeglichen Schlaf geraubt. Die konservative Behandlung mit starken Schmerzmitteln schlug nicht mehr an, da ließ er sich Ende März zum Wirbelsäulenzentrum in der Remigius-Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie überweisen.