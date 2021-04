Situation an der Rheinbrücke Rees : Warum der Stau fast weg ist

Situation an der Rheinbrücke Rees

Rees/Kalkar Viele Autofahrer sind verwundert und erfreut. Nachdem es kilometerlange Schlangen wegen einer kleinen Baustelle an der Rheinbrücke gegeben hatte, hat sich die Situation entspannt.

Es hatte für viel Frust bei den Autofahrern gesorgt. Als die Arbeiten an der Baustelle auf der Auffahrt zur Rheinbrücke begannen, wurde auch eine neuen Ampel installiert, die dafür sorgte, dass Autos nur noch jeweils in eine Richtung passieren konnten. Das hatte für kilometerlange Staus in beide Richtungen gesorgt. Die Autos standen auf Reeser Seite bis zurück zum Kreisverkehr, auf der linken Rheinseite standen die Wagen bis zur Rübenfabrik.