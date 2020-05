Wochenlanges Hindernis : Gefällte Bäume auf Lucasweg sind beseitigt

Leverkusen Nach wochenlangem Warten und blockierten Wegen wurde das Gehölz nun endlich entsorgt. Wochenlang gab es Ärger: Wanderer standen plötzlich vor der natürlichen Sperre, ahnungslose Gassigänger mussten mit ihren Hunden wieder umkehren oder gar auf die gefährliche Wuppertalstraße ausweichen.

Folgendes war geschehen: Die Fahrbahn und der Hang an der Landstraße L359 zwischen Bergisch Neukirchen und dem Kreisverkehr am Germaniabad in Leichlingen war in den Monaten zuvor in Bewegung geraten und drohte abzurutschen. In Fahrtrichtung Bergisch Neukirchen war dies im Randbereich bereits geschehen. Also wurde die zuständige Landesbehörde tätig und sicherte den Hang, um dort auf 250 Metern Länge eine Stützwand, eine sogenannte L-Steinwand, einbauen zu können.Dafür mussten etwa 40 Pappeln, Robinien und Ahorne gefällt werden. Dass diese dann über Wochen liegen blieben, war nicht geplant. Das beauftragte Unternehmen hatte schlicht keine freien Kapazitäten zum Häckseln der Hölzer.