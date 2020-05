Aus Essen unters Bayer-Kreuz : Verteidigerin Brüggemann verstärkt Fußballerinnen

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen haben sich zur neuen Saison mit Nina Brüggemann von der SGS Essen versteckt. Die Verteidigerin erhält einen Zweijahresvertrag.

Fast acht Jahre sind vergangen, seit sich die Wege von Nina Brüggemann und Achim Feifel im Sommer 2012 in Hamburg trennten. Beide zog es in jenem Sommer in die weite Welt: Der Trainer wechselte zum russischen Meister FK Rossijanka, die Verteidigerin in die USA zu den Sun Devils, dem Collegeteam der Arizona State University. Nun gibt es für beide ein Wiedersehen am Rhein. Denn Brüggemann wechselt zur neuen Spielzeit vom Nachbarn SGS Essen zu Bayers Bundesliga-Fußballerinnen.