Bauarbeiten in der Corona-Pause : Von Videowand bis Treppenhaus – das ist neu in der BayArena

Leverkusen Bis Ende August laufen verschiedene vorgezogene Bauarbeiten in der BayArena. Die auffälligste ist der Austausch der 2009 installierten Videowände gegen modernere, größere Modelle. Auch sonst tut sich einiges in der Zwangspause.

Die Werkself soll am Montag, 18. Mai, in Bremen zum wohl spätesten 26. Spieltag aller Zeiten antreten (20.30 Uhr). Allerdings wird es ziemlich ruhig im Weserstadion bleiben, denn Zuschauer sind nach wie vor nicht gestattet. Die Saison wird mit Geisterspielen fortgesetzt. Insofern bekommen die Anhänger von Bayer 04 zunächst auch nichts davon mit, welche Umbauten in der BayArena stattfinden. Eigentlich waren sie nach dem Ende der Saison geplant – durch die Zwangspause hat der Bundesligist aber diverse Baumaßnahmen in seinem Stadion vorgezogen. Bis Ende August sollen die letzten Handwerker fertig sein. Wir geben eine Übersicht.