Aufruf von Naturschutzverbänden : Vögel zählen in Gärten und Parks

Ein farbenfroher Kernbeißer sitzt auf einem Ast. Foto: RP/Nabu/Hans-Martin Kochanek

Leverkusen Leverkusener Naturschutzverbände rufen zur ornithologischen Volkszählung auf. An diesem Wochenende (8. bis 10. Mai) läuft die die bundesweite „Stunde der Gartenvögel“ von den Ortsverbänden des Nabu (Naturschutzbund) und Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz).

Vom 8. bis 10. Mai läuft die die bundesweite „Stunde der Gartenvögel“ von den Ortsverbänden des Nabu (Naturschutzbund) und Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz). Der Ablauf ist einfach: Jeder Leverkusener ist aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in der Stadt zu zählen – im Garten, im Park oder auf dem Balkon. Die Naturschützer bitten, die Vogelbeobachtungen dem Nabu zur Auswertung zu melden. Die Aktion findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt.

Die Verbände gewinnen durch die ornithologischen „Volkszählung“ wichtige Daten über die Entwicklung der lokalen Vogelwelt. Nach dem Prinzip „Forschen können alle“ gilt: Je mehr Menschen ihre Beobachtungen zusammentragen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. 2019 haben in NRW 10.025 Naturfreunde mitgezählt – und 298.239 Vögel registriert.

Der inzwischen in Leverkusen selten zu sehende Haussperling war 2019 bundesweit die häufigste beobachtete Art. Bei fünf Vögeln sind die Ergebnisse bundesweit besorgniserregend: Amsel, Feldsperling, Mauersegler, Zaunkönig und Hausrotschwanz weisen so geringe Zahlen auf wie noch nie. Das liegt zum einen an verringerten Brutmöglichkeiten in der Stadt und zum anderen an der Abnahme des Nahrungsangebots wie Insekten und Sämereien. „Auffällig ist, dass fast alle Vogelarten, die ihre Jungen mit Insekten füttern, am stärksten abgenommen haben“, teilen die Naturschützer mit.

Auch der Feldsperling gehört zur lokalen Fauna. Foto: RP/Nabu/Hans-Martin Kochanek

Die früher allgegenwärtigen Mehlschwalben und Mauersegler, die an Gebäuden brüten, gibt es in Leverkusen kaum noch. Ihr gravierender Rückgang liegt neben dem schwindenden Nahrungsangebot an fehlenden Nistmöglichkeiten, die oft durch Haussanierungen bedingt sind. Bundesweit sei der Bestand daher seit 2006 um rund 50 Prozent eingebrochen, heißt es in einer Mittelung des Nabu. Auch bei Vogelarten der Wiesen und Felder – wie Feldlerche, Kiebitz oder Rebhuhn – gebe es aufgrund der intensiven Landwirtschaft fast nur Verlierer. Die Bestände seien „regelrecht zusammengebrochen“.

Leverkusener Bürger sind daher aufgerufen, der in vielen Bereichen notleidenden Vogelwelt zu helfen, indem sie in ihren Gärten etwas mehr Natur zuzulassen: Ecken, in denen das Gras höher wachsen darf, dichte Hecken aus einheimischen Gehölzen, Hausbegrünungen für den Nestbau und Dachbegrünung für Sämereien sowie als Lebensraum für Insekten. Speziell Gebäudebrüter wie Mauersegler und Schwalben können mit künstlichen Nisthilfen unterstützt werden, die bei den Naturschutzverbänden erhältlich sind.

„Wir hoffen, dass sich auch 2020 viele Leverkusener beteiligen werden“ sagt der Vorsitzende des Nabi in Leverkusen, Erich Schulz. Eine Broschüre zur Unterstützung beim Zählen erhalten die Zählenden im Info-Treff der Naturschutzverbände, Gustav-Heinemann-Straße 11, oder im Internet. Nicht nur Vogelprofis, sondern auch Anfänger können mitmachen.