Auf Platz 290 : Leverkusen bei Jahreseinkommen unter NRW-Schnitt

Leverkusen Die Leverkusener konnten zuletzt ihr verfügbares Jahreseinkommen (was für Konsum und Sparen nutzbar ist) statistisch steigern, liegen aber im NRW-Vergleich klar unter dem Durchschnitt anderer Städte und Kreise.

Mit 39.443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller Städte und Gemeinden in NRW auf. Schalksmühle im Märkischen Kreis (36.004 Euro) und Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss (33.834 Euro) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Am unteren Ende der Skala rangierten Gelsenkirchen (16.450 Euro) und Kranenburg im Kreis Kleve (16.350 Euro). Insgesamt belief sich das verfügbare Einkommen im Jahr 2018 in NRW auf rund 399,6 Milliarden Euro. Von allen Städten und Gemeinden des Landes wiesen Köln (24,3 Milliarden Euro) und Düsseldorf (16,1 Milliarden Euro) die höchsten Einkommenssummen auf. Rein rechnerisch kamen damit auf jeden Einwohner Kölns mehr als 22.402 Euro. In der Landeshauptstadt lag das verfügbare Einkommen bei durchschnittlich 26.087 Euro.