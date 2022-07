Gewerkschaft äußert sich zur Lage in der Region : NGG kritisiert hohe Zahl befristeter Jobs im Kreis

Kreis Heinsberg Ein Großteil der Neueinstellungen im Kreis Heinsberg hat ein Verfallsdatum: 2193 von 4985 neu abgeschlossenen Arbeitsverträgen waren im zweiten Quartal des Jahres 2021 befristet. Das entspricht einer Quote von 44 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilt.

Nach Beobachtung der NGG werden Befristungen zur „Karrierefalle“ – gerade für Berufsstarter. „Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden oder einen Kredit zu bekommen. Manchmal muss wegen unklarer Job-Aussichten der eigene Kinderwunsch hinten angestellt werden“, so Hafke. Jeder Vertrag habe eine Probezeit. Diese reiche in der Regel, um sich ein Bild vom Beschäftigten zu machen. „Befristungen sorgen dafür, dass bewährte Fachleute zu anderen Firmen wechseln“, so Hafke. Befristungen brächten für die Betroffenen mehrere Nachteile, meint Hafke. Sie verweist auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken. Danach arbeitet ein Drittel aller befristet Beschäftigten in NRW zu Niedriglöhnen (31,8 Prozent) – unter allen Arbeitnehmern liegt die Quote bei 21,2 Prozent. Für 60 Prozent aller Befristungen gibt es laut Bundesregierung in NRW keinen „Sachgrund“ wie Elternzeitvertretung oder Probezeit.