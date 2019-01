Leverkusen: A1-Raststätte: Niehl wird nicht geprüft

Leverkusen Das Kölner Gebiet liege nicht im Prüfabschnitt der A1, der am Kreuz ende, sagt die Firma Deges und stößt auf Unverständnis in Leverkusen.

Die Idee von Landtagsabgeordnetem Rüdiger Scholz würde das Problem aus der Welt schaffen. Der Standort für eine Raststätte, die entlang der A1 zwischen Wuppertal und Leverkusener Kreuz seit Jahren von der Bund-/Land-Firma Deges gesucht wird, könnte in Köln-Niehl liegen. Auf einer Fläche im Gewerbegebiet nahe der Autobahnabfahrt. Das hatte Scholz vor einiger Zeit in die seit Jahren dauernde Diskussion um einen Standort eingebracht. Für Leverkusen und Burscheid die Optimallösung. Denn Areale in beiden Städten sind bei der Deges im Rennen für eine Anlage, auf der vor allem Lkw-Fahrer ihre Pause einhalten können sollen. In Leverkusen geht es um Bereiche in Lützenkirchen und im Bürgerbusch. In beiden Städten regt sich Protest.