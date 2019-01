Erster Sieg im neuen Jahr für Zweitliga-Basketballer: Ausgeruhte Giants gewinnen auch beim FC Bayern München II

Leverkusen Die lange Anreise brachte das Team von Trainer Hansi Gnad nicht aus dem Rhythmus. 14 Siege aus 15 Spielen stehen nun in der Bilanz des Tabellenführers der ProB Süd.

Die lange Reise hat sich für die Giants gelohnt. Einen Tag vor der Partie hatten sich die Zweitliga-Basketballer auf den Weg nach München gemacht, um ausgeruht bei der Bayern-Reserve antreten zu können. Das Rezept ging auf. Die Leverkusener hatten nur in der ersten Halbzeit Probleme, kamen nach der Pause aber in Schwung und gewannen 83:59. „Ich bin vollends zufrieden“, sagte Trainer Hansi Gnad.

Zu Beginn hatte es noch nicht nach einem souveränen Sieg des ProB-Tabellenführers ausgesehen. Die junge Bundesliga-Zweitvertretung kaufte den Gästen zwar nicht den Schneid ab, doch sie hielt mit. Das lag vor allem an der schwachen Ausbeute der Giants von der Drei-Punkte-Linie. Freie Würfe bekam das Gnad-Team, doch in der ersten Halbzeit traf nur Nino Celebic zum 17:17. „Einer von 13 Versuchen saß. Das war natürlich etwas wenig“, sagte Gnad. Bei den Münchnern lief es aus der Distanz nicht besser. Während der gesamten Begegnung versenkte die Truppe nur zwei von 26 Abschlüssen.

Die Giants bleiben so mit nur einer Niederlage einsam an der Spitze der ProB. „Natürlich denken wir weiter von Spiel zu Spiel, aber die Jungs wissen, was sie wollen“, sagte der Coach. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele. Wenn wir die gewinnen, wäre das ein Riesenschritt. An den kommenden beiden Sonntagen sind Rhöndorf und Frankfurt zu Gast in der Ostermann-Arena.