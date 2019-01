Unfall: 62-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Opladen Die Polizei ermittelt, ob der Unfallfahrer durch sein Handy abgelenkt war.

Bei einem Verkehrsunfall in Opladen ist am Samstagmittag eine 62-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 23-Jährige Langenfelder den Kreisverkehr am Berliner Platz und bog ab auf die Düsseldorfer Straße, wo er in Höhe des Fußgängerüberwegs mit seinem Ford die 62-Jährige erfasste, die gerade die Straße überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Leverkusenerin auf den Asphalt geschleudert, wo sie schwerverletzt liegen blieb. Zunächst kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die Verletzte, dann übernahmen die alarmierten professionellen Rettungskräfte die Frau und brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei stellte das Auto und das Mobiltelefon des Unfallverursachers sicher. Die Verkehrsunfallermittler prüfen, ob der 23-Jährige zum Unfallzeitpunkt möglicherweise durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt war.