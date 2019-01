Karneval: Neuer Präsident beim Neujahrskommers in Manfort

Karl Heinz Walter (vorne l.) ist jetzt Ex -Präsident in Manfort. Virgilo Perez (r.) ist sein Nachfolger. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Manfort Die Karnevalsfreunde Manfort feierten ihren Neujahrskommers mit Virgilio Pérez Guembe.

Nach 22 Jahren beginnt bei den Karnevalsfreunden Manfort eine neue Ära: Der bisherige Präsident – der insgesamt sechste in der 88-jährigen Vereinsgeschichte – Karl Heinz Walter hatte sich am Elften im Elften des Vorjahres von seinem Amt verabschiedet. Offiziell verkündet wird der Wechsel an der Vereinsspitze aber erst bei der Großen Sitzung am Donnerstag, 31. Januar, im Forum. Entsprechend entspannt gab sich sein junger Nachfolger Virgilio Pérez Guembe vorerst beim Neujahrskommers am Sonntag im Gründungs- und Vereinslokal „Manforter Hof“.