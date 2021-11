Testzentrum in Schwalmtal : Testzentrum in Waldniel öffnet am Dienstag

Die Gemeindeverwaltung, hier vertreten durch Bürgermeister Andreas Gisbertz (2.v.r.) und den Fachbereichsleiter für Schule, Ordnung und Soziales Thomas Höpfner (r.), hat Familie Steffens von der Betreiberfirma IDS-Perfekt bei der Planung unterstützt. Foto: Gemeinde Schwalmtal

Schwalmtal (naf) Am Standort Heerstraße in Waldniel eröffnet die Firma IDS-Perfekt aus Mönchengladbach am Dienstag, 30. November, ein Corona-Drive-In-Testzentrum. Das Unternehmen sei bei der Planung von der Gemeindeverwaltung Schwalmtal unterstützt worden, berichtet Gemeindesprecher Jan Winterhoff. „Es werden zwei Teststraßen eingerichtet.

Die Zufahrt erfolgt über die Straße ,Auf dem Mutzer’ vom Hühnerkamp kommend, abfließen kann der Verkehr in Richtung Kreuzung Industriestraße/Heerstraße.“ Das Testzentrum soll montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet haben. Wer sich testen lassen möchte, kann sich schriftlich vor Ort oder per App registrieren. Dafür wird die App „PassGO“ genutzt, die einen individuellen QR-Code auf dem Smartphone generiert. Besucher werden zur Bestätigung der Kontaktdaten gebeten, ihren gültigen Personalausweis mitzubringen. Die Firma IDS-Perfekt betreibt auch das Testzentrum in Amern am Hit-Markt. Es soll bestehen bleiben. Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) freut sich über das zusätzliche Testangebot in Waldniel: „Zum einen wird dadurch der Standort Amern entlastet und zum anderen können wir den Waldnieler Bürgerinnen und Bürgern damit eine unkomplizierte Testmöglichkeit in Wohnortnähe anbieten.“

