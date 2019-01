Hallenfußball: Genclerbirligi Opladen und der BVBN triumphieren

Leverkusen Sowohl Genclerbirligi Opladen als auch der BV Bergisch Neukirchen haben ihre Hallenfußballturniere gewonnen.

Im Einlagespiel der „Gencler-All-Stars“ gegen eine Solinger Auswahl hieß es wie im Vorjahr 2:2. Ali-Yasin Demirkurt und Sahin Demir hatten Gencler in Front gebracht, in der Schlussphase verspielte das Team um Sahin Sezer und Kadir Pargan aber noch den Sieg.

Im Halbfinale hatte Rheinkassel Hilgen mit 1:0 besiegt und der BVBN mit 5:0 gegen den D-Ligisten SC Leverkusen gewonnen. Damit glückte dem Ausrichter die Revanche für die einzige Niederlage in der Vorrunde. 3:4 hatte es gegen Rheinkassel am Ende der zwölf Minuten Spielzeit gestanden, die Kölner waren bis zum Finale ohne Punktverlust geblieben. Das Aus in der Vorrunde erlitten Genclerbirligi Opladen, der ESV Opladen, TuS Quettingen, SSV Alkenrath sowie die Zweite und Dritte des BVBN.

Insgesamt fielen reichlich Tore in der Halle an der Wuppertalstraße, vor allem zum Ende der Vorrunde: der BVBN fertigte so Quettingen mit 8:0 ab, Gencler siegte 6:3 gegen BVBN III. „Das haben die Jungs gut gemacht“, sagte Neukirchens Coach Michael Czok, der die Partien „völlig entspannt“ von der Seitenlinie verfolgte und Aydin und Co. walten ließ. „Als Cheftrainer kann man auch mal machen lassen“, flachste er.