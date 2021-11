Für Kreißsäle und Mutter-Kind-Zentrum : Klinikum Leverkusen bekommt 4,9 Mio. Euro vom Land

Weltfrüchentag am 17. November: Ein Gebäudetteil des Klinikums erstrahlte lila. Bald strahlen auch die Gesichter der Mitarbeiter der Geburtshilfe: Das Land gibt knapp fünf Millionen Euro. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Fördersumme des NRW-Gesundheitsministeriums fließt in zwei hebammengeleitete Kreißsäle und die Zentrierung des Mutter-Kind-Zentrums auf einer Ebene.

Mittwochabend dominierte die Farbe Lila. Weltweit waren anlässlich des Weltfrühgeborenentages Gebäude in der Farbe angestrahlt. Seit Jahren macht an dem Tag auch das Klinikum mit, um auf das Thema aufmerksam zu machen (wir berichteten). Der Gebäudeteil an der Notaufnahme/Rettungswagenzufahrt leuchtete ebenso lila wie die BayArena. Zwei besondere Hingucker für ein besonderes Thema. Zu dem auch eine frohe Botschaft aus Düsseldorf passt: Das Klinikum bekommt Geld vom Land.