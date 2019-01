Stadtplanung : Stadt will Discounter an der Charlottenburger Straße

Stadt will Discounter an der Charlottenburger Straße

An der Charlottenburger Straße soll ein neues Einkaufszentrum entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Für die Zukunft des Areals gibt es umfangreiche Pläne. Viele Anwohner sind froh, dass auf der unattraktiven Fläche etwas passieren soll.

Ein Discounter mit rund 1250 Quadratmetern Verkaufsfläche, dazu eine Drogerie, Bäckerei sowie Café und Arztpraxen. Außerdem ein Kiosk im denkmalgeschützten Haus Kuckenberg. Das sehen die Pläne der Stadt Leverkusen für das neue Einkaufszentrum Charlottenburger Straße vor. Nachdem nur wenige Interessierte zur eigentlich offiziellen Bürgerbeteiligung in den Pfarrsaal von Sankt Nikolaus gekommen waren, hatte die CDU zuletzt erneut in den nahe gelegenen Pfarrsaal von St. Matthias eingeladen. Rund 150 Bürger kamen zu dieser Informationsveranstaltung.

Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Nur am Rande wurde darüber gesprochen, dass die Größe der Geschäfte zu überdimensioniert sein könnte. Im Gegenteil waren die meisten Teilnehmer froh, dass die unattraktive Fläche in Fettehenne endlich bebaut werden soll, nachdem sich die Grundstückseigentümerin in Zusammenarbeit mit einem Projektentwickler dazu bereit erklärt hat. Aktuell stehen 70 Garagen auf dem Areal. Die meisten dienen jedoch nicht ihrem eigentlichen Zweck, sondern werden von den Mietern mangels Größe als außerordentliche Lagerfläche genutzt. Einige Diskussionsteilnehmer äußerten sich kritisch zur erwarteten Verkehrssituation. Denn zusätzlich zum Neubau des Einkaufszentrums und somit automatisch einhergehendem erhöhtem Lieferverkehr sind auch 130 Parkplätze vorgesehen.