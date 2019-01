Karneval: Erfolgreiche Mädchensitzung der Stadtgarde Opladen

info

Das offizielle Debüt des neuen Tanzcorps ist bei der Gardesitzung am Samstag, 19. Januar, um 19.11 Uhr in der Stadthalle Bergisch Neukirchen. Dann werden auch die neuen Uniformen mit gelbem Rücken, blauen Jacken sowie blauen Stiefeln vorgestellt. Die Kleidung wurde komplett neu geschneidert, ist aber angelehnt an traditionelle Formen.