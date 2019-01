Karneval : Start für das Holzhausener Prinzentrio

Wirt Denis Schneider begrüßte mit Gattin Galina in der Prinzenburg das Holzhausener Prinzentrio (v.l.): Norbert I., Andreas I. und Markus I. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Lützenkirchen Viel Auftrieb herrschte um das Prinzentrio in der neuen Prinzenburg.

Endlich jeiht et widder loss, mag sich mancher eingefleischte Karnevalist am Samstag gedacht haben. Doch der Start in die fünfte Jahreszeit fiel bei den Freunden des Holzhausener Karnevals erstmals nicht klein, fein und im privaten Kreis aus. Öffentlich begrüßten rund 200 Narren die neuen Regenten Norbert I., Andreas I. und Markus I. mit einer lauten, bunten Party in der Gaststätte „Bei Denis", der neuen Prinzenburg in der Bruchhauser Straße 6. Und sie lieferten einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Jecken in dieser Session wohl sonst noch alles erwartet.

„Das wird ein langer Abend“, verkündete zum Auftakt Norbert I. (Migge) im grünen Prinzenoutfit. Zusammen mit Andreas I. (Wenck) im roten und Markus I. (Manderscheid) im blauen Gewand bildet er in diesem Jahr das erste Holzhausener Prinzentrio, das unter dem Motto „Drei Prinzen stolz und edel, uns Heimat is un bleev et Veedel“ regiert.

Doch die Männer waren nicht die einzigen gekrönten Häupter vor Ort. Zu später Stunde wurde das Prinzenpaar aus Monheim erwartet. Zu Beginn war das Leichlinger Prinzenpaar, Axel und Andrea Steinacker zur Stelle. „Ihr seid ein Dreigestirn, von dem Kölle nur träumen kann“, sagte Axel I. unmittelbar nach der triumphalen Ankunft der Tollitäten.

Diese waren – begleitet von Fackeln und vom Gesang der Ehrendorfgarde „Flotte Karotten“ – in drei unterschiedlich lackierten „Cabrios“ vorgefahren: mit Bobbycars.



Erst wurden sie von den Freunden des Holzhausener Karnevals um Vorsitzenden Bernd Lorenz stürmisch begrüßt, dann durch das von der Garde gebildete Spalier in die Prinzenburg begleitet. „Ich bin überrascht, dass so viele gekommen sind“, meinte Andreas I., ehe Markus I. die Gäste aus der benachbarten Blütenstadt besonders herzlich begrüßte. Mit seiner Familie wohnt er zwar in Holzhausen. Dennoch ist er als Literat im Leichlinger Karneval aktiv und moderiert in diesem Jahr dort erstmals die „Sockensitzung“.

„Wir sind gespannt, was auf uns zukommt“, bemerkte Alleinunterhalter Achim Tolksdorf am Rande, zugleich Präsident und Vorsitzender der Karnevals Gesellschaft Rot-Gold-Leverkusen und räumte ein, noch nie zuvor in Holzhausen gewesen zu sein.