Viele Verletzte beim Meister: Elfen wittern ihre Chance gegen den Titelverteidiger

Sally Potocki (r.) spielt seit 2016 für Leverkusen. Mit ihrem Team will die australische Nationalspielerin dem Meister die ersten Punkte abnehmen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 empfangen am Sonntag (16 Uhr) den ersatzgeschwächten Liga-Primus Thüringer HC.

Das alte Jahr endete für Bayers Handballerinnen mit einer ärgerlichen Niederlage in Buxtehude. Und 2019 hält für die Elfen gleich eine echte Meisterprüfung bereit – im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Duell mit Primus und Titelverteidiger Thüringer HC treffen am Sonntag (16 Uhr) in der Ostermann-Arena zwei von nur drei aktuellen Bundesligisten aufeinander, die schon einmal die nationale Meisterschaft feiern konnte, wobei der dritte Bietigheim ist.