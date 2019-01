Bauverein : Kämpchenstraße: Parkplatz bald zu

Opladen Der Parkplatz auf der rechten Straßenseite wird Baufläche für neue Wohnungen.

Im Vorfeld hatte der GBO viel Kritik einstecken müssen. Anlieger, teils auch die Politik, wollten lieber die öffentlichen Parkplätze erhalten wissen als einen Neubau sehen. Der Parkplatz werde rege genutzt, etwa von den Besuchern des Wochenmarkts, hatte unter anderem Opladen Plus damals argumentiert und den Parkflächeschwund in Opladen kritisiert. Der Opladener bauverein hatte zugesichert, auch öffentliche Parkplätze schaffen zu wollen, hatte im vergangenen Jahr den Platz ein halbes Jahr länger zum Parken geöffnet gelassen, während im Hintergrund schon die Vorbereitungen für das Wohnhaus-Projekt liefen.

„Dazu kommen dann die gut 75 in der Tiefgarage. Stellflächen können dort auch von den Arztpraxen und anderen Anliegern gemietet werden“, betont der GBO-Chef. Unter dem Strich würden so insgesamt mehr Parkplätze in dem Bereich entstehen als es dort bisher gibt. Gerade an Markttagen „knubbeln“ sich vormittags bisher die Parkplatzsuchenden in dem Bereich, die Birkenbergstraße ist dicht beparkt. „Ich gehe davon aus, dass die Parkplatzsituation in der Birkenberg- und Kämpchenstraße entspannter werden wird“, schiebt Bernd Fass hinterher.